Master Umbria Tennis: Paiella va in finale, poi il maltempo cancella la terza giornata

Le speranze di poter concludere la terza giornata, sono svanite nel primo pomeriggio. Il maltempo ha preso il sopravvento e la pioggia battente ha praticamente allagato i campi del Tennis Club Perugia, dove si sta svolgendo il Master finale dell’Umbria Tennis. Il 25 settembre erano in programma le semifinali di Seconda categoria, Terza femminile e maschile, del doppio e i quarti di finale di Quarta categoria. In mattinata è stata giocata una gara (Paiella ha battuto il giovane Betti 7-5, 6-2 ed volato in finale nel tabellone di Terza categoria), poi gli organizzatori hanno dovuto rimandare tutto. Il consiglio direttivo dell’Umbria Tennis, ha così deciso di rinviare a sabato 26 gli incontri non disputati il 25, sempre che il maltempo dia una tregua, mentre le semifinali di Quarta sono state riprogrammate nei prossimi giorni. Invece, tutte le finali sono state posticipate a sabato 3 ottobre.

SECONDA CATEGORIA (QUARTI) Mattia Frinzi (2.3, Tc Piazzano Novara) b. Pedro Zancul Ortega (2.8, Junior Tennis Perugia) 6-0, 6-2. Emanuel Fiorentini (2.4, Junior Perugia) b. Alessandro Santarelli (2.6, Tc 2 Valli Scheggino) 6-3, 6-4. Gilberto Casucci (2.4, Junior Perugia) b. Riccardo Cinquilli (2.6, Ct Umbertide) 7-6 (5), 6-4.

SEMIFINALI: Mattia Frinzi vs Emanuel Fiorentini. Gilberto Casucci vs Daniele Chiurulli (2.4, Tc Perugia).

TERZA CATEGORIA M (QUARTI) Tommaso Luchetti (3.3, Tennis Fontecchio) b. Fabio Marinangeli (3.3, Valtiberina Tennis&Sport) 6-4, 6-1.

SEMIFINALI: Lorenzo Paiella (3.1, Narni Center) b. Edoardo Betti (3.2, Centro Tennis Perugia) 7-5, 6-2. Sebastiano Barboni (3.4 New Pattol Club) vs Tommaso Luchetti.

QUARTA CATEGORIA (OTTAVI) Roberto Penchini (4.1, Anspi G.Lupattelli) b. Giorgio Filipponi (Tc 2 Valli Scheggino) 6-2, 6-2. Federico Fiorelli (4.1 Ct Foligno) b. Alberto Venturi (3T Tennis Academy S.M.Angeli) 6-4, 6-2. Michael Zappacenere (4.1, Tennis Colombella) b. Paolo Cornacchini (4.1, Tc Masciano) 6-1, 6-0.

QUARTI DI FINALE Cici vs Penchini. Gasbarro vs Fiorelli. Zappacenere vs Bacchi. Uccelli vs Proietti.

TERZA CATEGORIA F (SEMIFINALI) Caterina Rosi (3.3, Tc Perugia) vs Angela Antognoni (3.4, Ct Umbertide). Nicoletta Neri (3.4, Clt Terni) vs Marta Epifani (3.4, Tennis Training School).

SEMIFINALI DI DOPPIO Costantini-Pucci vs L.Rossi-F.Rossi. Bussotti-Scatoloni vs Cambiotti-Gubbiotti.

