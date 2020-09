Coppa Italia, Umbertide eliminata ai quarti di finale: vince Crema 64-37

25 settembre 2020 a

a

a

Niente da fare per La Bottega del Tartufo Umbertide che perde contro Crema nei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia di basket femminile. Finisce 64-37 per le cremasche che accedono alla semifinale. Per le umbertidesi rimane la soddisfazione di aver partecipato ad una competizione conquistata con le unghie e con i denti nella passata stagione. Ancora c'è molto da lavorare ed i problemi fisici riscontrati in questa fase precampionato si fanno ancora sentire. Ci vorrà del tempo per vedere i frutti del duro lavoro quotidiano.

Parking Graf Crema – La Bottega del Tartufo Umbertide 64-37 (16-8, 32-12, 49-19).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.