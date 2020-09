Serie C, niente sciopero: domenica si gioca. Accordo su rose a 24 giocatori

Umbre in campo domenica: Perugia-Fano, Gubbio-Modena e Ternana-Viterbese.

La Serie C di calcio giocherà regolarmente. Lo sciopero - che sembrava incombere - è stato stralciato dopo l'accordo trovato in mattina: le rose saranno composte da 24 giocatori. Dunque, un compromesso tra i 25 proposti dai rappresentati dei calciatori e i 22 della Lega Pro. Le umbre, come da calendario, giocheranno tutte domenica: Perugia-Fano (ore 17,30), Gubbio-Modena (ore 15) e Ternana-Viterbese (ore 17,30).

"Da domani ha ufficialmente inizio il campionato Serie C 2020-2021". Queste le parole di Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, che aggiunge: "È un fatto estremamente positivo. Si è lavorato in sinergia per riuscire a raggiungere l’obiettivo comune di tornare a far rotolare il pallone in campo. La prossima settimana sono già state fissate due riunioni con le nostre società per confrontarsi e deliberare sulle proposte di modifica che con l’Aic, ai cui rappresentanti va il mio ringraziamento, abbiamo ragionato di apportare". "Ha vinto il buon senso, è un successo del calcio italiano" il commendo del presidente della Figc, Gabriele Gravina

