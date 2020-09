Master Umbria Tennis, Chiurulli vola in semifinale

Giornata ricca di gare al tennis Club Perugia

La seconda giornata del Master dell’Umbria Tennis è stata ricchissima di gare al Tennis Club Perugia, messe in campo dal giudice arbitro Giancarlo Rosichetti. Gli organizzatori sperano che la pioggia stia ancora lontana, per andare in scena anche con le semifinali previste per venerdì 25 settembre. Semifinale conquistata da Daniele Chiurulli (2.4), nella parte bassa del tabellone di Seconda categoria. Il padrone di casa, ha battuto Andrea Cavicchi (2.7 dello Junior Perugia), per 6-2, 6-1. Nel tabellone di Terza categoria femminile, hanno conquistato un posto fra le prime quattro, Nicoletta Neri e Marta Epifani e affronteranno nella parte bassa del tabellone, Caterina Rossi (3.3 del Tc Perugia), che ha passato il turno senza faticare, dopo la rinuncia di Roberta Banci e Angela Antognoni, 3.4 del Ct Umbertide, brava a superare per 6-2, 6-1 Sofia Papalini, 4.1 del Tc Tavernelle. Nei quarti di finale del tabellone di Terza maschile, Edoardo Betti (3.2 del Centro Tennis Perugia), ha battuto Jacopo Frangipani (4.4 del Tc Todi) e giocherà per un posto in finale contro Lorenzo Paiella (3.1 del Narni Sport Center), che si è imposto su Cesare Moro del Ct Città di Castello, per 6-3, 5-7, 6-0. Sorpresa nella parte alta del tabellone, con Sebastiano Barboni, 3.4 del New Pattol Club, che ha fermato subito la corsa di Marco Lanari, 3.1 del Ct Città di Castello e testa di serie numero 1: 1-6, 6-4, 6-3. In Quarta categoria, Oscar Uccelli (4.1 del Tc Perugia), affronterà in semifinale Filippo Proietti, 4.3 del Ct Montarello, che ha battuto con un doppio 6-3, anche qui a sorpresa, Enrico Pericolini, 4.1 del Ct Foligno e testa di serie numero 2. Vola in semifinale anche Roberto Bacchi, 4.1 del 3T Tennis Academy, dopo aver superato per 6-4, 6-3, Emilio Amici del Tennis Training Foligno.

