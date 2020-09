Ibrahimovic e il Coronavirus, social scatenati dopo il suo post: "Ha avuto il coraggio di sfidarmi, pessima idea..."

24 settembre 2020 a

a

a

Zlatan Ibrahimovic ha preso di petto il Coronavirus. Tramite i propri social ha voluto subito ruggire alla malattia utlilizzando il... metodo Ibra: temperamento e sfacciataggine.

"Ero risultato negativo al Covid ieri, ma positivo oggi. Non ho alcun sintomo. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea..." ha scritto. Un post che è diventato virale immediatamente e che sui social è stato rilanciato tra meme e parodie. Non è la prima volta che Ibra sale alla ribalta per il suo egocentrismo. Come quella volta che si rivolse così ad Ancelotti: "Credi in Gesù Cristo?" "Sì", rispose Carletto. "Allora credi in me e rilassati" la conclusione dello svedese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.