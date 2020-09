La Corri per Norcia diventa Virtual Race

La quarta edizione non si corre ma dà appuntamento sui social il 27 settembre

A causa dell’emergenza Covid-19, quest’anno non sarà possibile celebrare la Corri per Norcia che si sarebbe dovuta svolgere domenica 27 settembre. Quella del 2020 sarà un appuntamento Virtual Race che rimarrà negli annali della Norcia Run 2017 un modo diverso per osservare sotto un’altra veste questa gara podistica che è stata portata ai massimi livelli in pochi anni. Una volta stampato il pettorale, il partecipante è tenuto a pubblicare la propria foto individuale o di gruppo nella pagina Facebook #norciarun2017 con l'hashtag #4corripernorcia! “Augurandoci che sia la prima ed ultima edizione in maniera virtuale - spiega l’organizzatore Mario Ottaviani - vi aspettiamo il prossimo anno a Norcia. L’imprevedibile situazione venutasi a creare con la pandemia di Covid-19 ha ovviamente modificato anche i preparativi che avrebbero snaturato la manifestazione sia sotto il profilo tecnico-sportivo che della festa collettiva di tutta Norcia”.



