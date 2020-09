Master dell'Umbria, Cici e Gasbarro ok alla prima: bene anche Marta Epifani e Nicoletta Neri

23 settembre 2020 a

E’ cominciato al Tennis Club Perugia il Master finale della 35esima edizione dell’Umbria Tennis che si concluderà sabato 26 settembre. Il maltempo ha intralciato la prima giornata. Per il tabellone di Quarta categoria, sono andati in scena i primi incontri degli ottavi di finale. La testa di serie numero 1 Gialuca Cici del 3T Academy di Santa Maria degli Angeli ha battuto 6-2, 6-0 Daniele Minni del Tc 2 Valli di Spoleto. Nicola Gasbarro, racchetta numero 4 dello Junior Perugia, si è imposto su Salvatore Chiacchiarini del Tennis Training Foligno, che si è riitirato sul 5-2 del primo set per Gasbarro. Bene anche Oscar Uccelli, del Tc Perugia, bravo a battere Maurizio Buini del 3T Tennis Academy con un doppio 6-1. In Terza categoria femminile sono stati giocati i primi incontri dei quarti. Nicoletta Neri del Clt Termi si è imposto con un doppio 6-0 su Maria Ausilia Fiorentino del Ct Foligno. Vola in semifinale anche Marta Epifani del Tennis Training Foligno che ha battuto Marta Nizzo del Ct Foligno per 6-3, 6-1. Giovedì 24 sarà una ricca giornata.

