Andrea Ranocchia, futuro all'Inter? "Non lo so. Penso solo a lunedì, nasce la mia bimba e spero vada tutto bene"

Ore calde per quanto riguarda il futuro di Andrea Ranocchia, e non soltanto in ottica calcistica e di mercato. Il difensore umbro dell'Inter è desideroso di avere maggiore spazio mentre con Conte sarebbe relegato al ruolo di riserva, come accaduto nelle ultime stagioni. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 settembre è quindi terminato l’incontro tra il difensore e il suo agente Tullio Tinti. All’uscita da un noto albergo di Milano, il difensore nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti: "Ho solo preso un cappuccino col mio procuratore. Resto all’Inter? Non lo so ragazzi, non so nulla. Un desiderio? Nasce la mia bimba lunedì prossimo, spero vada tutto bene". Insomma, per Ranocchia i pensieri importanti sono ben altri rispetto alla squadra con la quale giocherà in questa stagione.

