Olanda, l'ex Inter Frank De Boer è il nuovo ct: anche Sneijder in lizza per il ruolo di vice

Frank De Boer sarà il nuovo allenatore della nazionale olandese. La voce che circolava da giorni in Olanda adesso è resa ufficiale dalla stessa Federazione. "Frank de Boer è stato nominato allenatore della nazionale olandese. Il 50enne ex nazionale sarà al timone degli Orange per i prossimi due anni, fino al Mondiale in Qatar, che si terrà nell’autunno del 2022“, si legge sul sito. La Federazione ha comunicato a De Boer anche la possibilità di nominare un assistente e in nomi in corsa sono al momento due: Robin van Persie e Wesley Sneijder. L'Olanda è avversaria dell'Italia nel girone di Nations League e all'andata gli azzurri hanno battuto gli Orange 1-0 con gol di Barella.

