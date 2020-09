Spoleto, tutto pronto per la tappa del Mondiale di enduro: in arrivo 225 piloti da 18 nazioni

23 settembre 2020 a

Ha preso il via a Requista, in Francia, la prima tappa del campionato Mondiale EnduroGp 2020 con una lunga serie di piloti tutti italiani. Il ventunenne vicentino Andrea Verona ha vinto le due giornate di gara nella classe E1 dove era al debutto dopo essersi laureato campione mondiale Youth e Junior portando sempre al successo la pesarese TM. Gli inglesi Steve Holcombe e Brad Freeman, rispettivamente cinque e quattro volte iridati nelle ultime cinque stagioni, hanno monopolizzato nell’ordine le prime due posizioni della classifica assoluta EnduroGp e della E2 ed E3 con la toscana Beta. A Spoleto da venerdì 25 a domenica 27 settembre saranno rappresentate 18 nazioni e 3 continenti. La città sarà invasa da piloti provenienti da Europa, Sudamerica e Oceania. L'elenco degli iscritti è di ben 225 piloti. 142 dei quali di Coppa del Mondo: 102 piloti EnduroGp, Junior e Youth e 40 Enduro Open World Cup "dilettanti". I piloti francesi rappresentano il 40% del campo EnduroGp. Presenti e pronti a lottarsela fino alla fine anche il team umbro Entrophy Enduro Racing che ha già riportato la prima vittoria di Graziano Duccio in Francia. A Spoleto il format del round del mondiale Enduro resterà invariato, vale a dire con tre prove speciali (cross test, enduro test ed extreme) che si disputeranno a Ponte Camerata. Il prologo di venerdì 25, che qualificherà i piloti alle successive prove di sabato e domenica, si terrà nel cuore di Spoleto, in prossimità di piazza Garibaldi, sfruttando il letto del torrente Tessino. Nicolo Mori, team manger dell’Entrophy Enduro Racing, dopo il ritorno da Antegnate con la vittoria dei suoi piloti, Jacopo Traini primo posto e terzo di Silvestro Silvi al Campionato Italiano Under23/Senior ha dichiarato che il team è pronto. La macchina organizzativa del Moto Club Spoleto è al lavoro da tempo affinché la prova italiana del campionato mondiale enduro si svolga nel miglior modo possibile.

