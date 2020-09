Giochiamo con la palla ovale, ultimo appuntamento a Terni

Venerdì 25 dalle 17 alle 19 mini rugby organizzato da Clt e Terni Rugby

Hanno riscosso grande successo i primi due Open Day di minirugby gratuiti organizzati dal Circolo Lavoratori Terni e Terni Rugby al circolo di via Muratori. Tantissimi bambini e bambine dai 4 anni hanno partecipato all'iniziativa che le due società hanno chiamato 'Giochiamo con la palla ovale' proprio a voler sottolineare lo spirito che accompagna la scoperta del minirugby. Un'offerta mirata per l'avvio a questa disciplina sportiva partendo praticamente da zero. Gli Open Day si svolgono all'aperto e nel rispetto delle normative di sicurezza previste dai protocolli anti-Covid. Presenti nei primi due appuntamenti i tecnici delle società che da tempo hanno avviato una stretta collaborazione mirata a garantire un'offerta di qualità a livello sportivo per tutti i ragazzi e le ragazze della comunità ternana. "Favorire l'avviamento e la pratica dello sport, soprattutto quello giovanile, consentendo la scelta più ampia possibile tra diverse discipline" l'obiettivo della collaborazione per il presidente del CLT Giovanni Scordo. "Un'ottima occasione per far conoscere alla città lo sport del rugby" ribadisce il presidente dei Draghi Fabrizio Campana. Un'occasione ludico sportiva per migliorare il benessere psico-fisico dei giovani, sulla base di una comune idea di sport come fonte di aggregazione sociale. Per Terni Rugby e CLT gli Open day rappresentano proprio la volontà di proseguire un percorso che ha già iniziato a dare i suoi frutti. C'è ancora tempo per l'ultimo appuntamento in programma venerdì 25 settembre dalle ore 17 alle 19 quando saranno aperti i cancelli del campo dei Draghi in via del Cardellino al quartiere Borgo Rivo. Per iscriversi alla prova gratuita basta chiamare il numero 392/1010105



