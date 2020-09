Tiro a volo, a Orvieto gli Europei di Sporting

Dal 24 al 27 settembre il 53esimo campionato con 264 atleti per 53 Paesi rappresentati

23 settembre 2020

a

a

Orvieto ospita dal 24 al 27 Settembre presso i campi di gara dell’APD Orvieto Shooting Range in località “Botto” il 53° Campionato europeo di tiro a volo Specialità Sporting, in vista del mondiale del 2022. L’evento sportivo di grande richiamo per gli appassionati del settore è stato presentato presso la Sala Consiliare del Comune dal Sindaco, Roberta Tardani, dall’Assessore allo Sport, Carlo Moscatelli, dal Presidente della presidente della FITASC - Federazione Internazionale di Tiro con Armi, Jean-François Palinkas e dalla pluricampionessa mondiale di categoria, Katiuscia Spada, a conferma dell’aspettativa maturata intorno a questo appuntamento, che rappresenta una competizione importante nel panorama internazionale.



