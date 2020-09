Inter, con Vidal in Italia anche la supersexy Sonia Isaza: l'ultimo scatto in intimo è mozzafiato | FOTO

23 settembre 2020 a

L'Inter non ha acquistato soltanto Arturo Vidal. Con l'arrivo del centrocampista a Milano è sbarcata in Italia infatti anche la sua compagna, Sonia Isaza. La sportiva colombiana, appassionata di body building, ha pubblicato su Instagram uno scatto non certo per i deboli di cuore. Fisico scultoreo, curve al punto giusto e addominali scolpiti, l'intimo nero e le labbra rosso fuoco fanno di lei una icona sexy.

E Arturo Vidal non lo nasconde di certo: "Hermosa mamacita te amo", il messaggio del neo centrocampista nerazzurro indirizzato alla sua Sonia. La coppia promette scintille. Sabato 26 settembre Vidal debutterà con l'Inter a San Siro contro la Fiorentina.

