Coppa Italia, Ternana già eliminata: al Liberati l'Albinoleffe passa 2-1

22 settembre 2020 a

a

a

Ternana già eliminata dalla Coppa Italia. Al Liberati infatti i rossoverdi sono stati sconfitti per 2-1 dall'Albinoleffe, formazione lombarda che disputerà il girone A di Serie C. Fatale l'uno due da parte dei seriani nel finale di primo tempo; al 40' è andato a segno il bomber Cori, con il raddoppio 4 minuti più tardi a opera di Canestrelli. Nella ripresa Partipilo riapre subito la contesa e realizza la rete del 2-1. Le Fere a questo punto spingono a caccia del pari che porterebbe la sfida ai supplementari, ma il risultato non cambia più. Ternana eliminata, passa l'Albinoleffe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.