Corruzione, chiesti 28 mesi di carcere per il presidente del Paris Saint Germain. Tre anni per l'ex numero due della Fifa

Carcere fino a 28 mesi. E' questa la richiesta di condanna che è stata avanzata dalla procura svizzera nei confronti di Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, nonché del gruppo beIN Sports, per la presunta corruzione nell'ambito dell'inchiesta sui diritti televisivi per i Mondiali del 2026 e del 2030. Per l'ex numero 2 della Fifa, Jerome Valcke, invece, sono stati chiesti tre anni di reclusione. Il processo, che si è aperto lo scorso 14 settembre, si è svolto davanti al Tribunale penale federale di Bellinzona. Il verdetto dovrebbe essere emesso entro il 30 ottobre ed entrambi rischiano una dura condanna.

