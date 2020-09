Umbria Tennis, è l'ora del Master finale

Tutto pronto per l'ultimo atto della manifestazione giunta alla 35esima edizione

“Abbiamo fatto i salti mortali, ma anche la 35esima edizione dell’Umbria Tennis è stata messa in campo e ha ottenuto un bel successo. E ora vogliamo vivere con grande emozione anche l’ultimo atto. Quindi appuntamento con il Master finale sui campi del Tc Perugia”. Parole e musica del presidente dell’Umbria Tennis Fabio Garzi che ha raccolto da 5 anni l’eredità di Roberto Milliani, presidente onorario e anima del Grand Prix che quest’anno tocca un altro traguardo storico, da festeggiare sabato 26 settembre con le finali. La pandemia da Coronavirus aveva messo in discussione la disputa di questa edizione, ma visto che il tennis è ripartito dal Cuore verde d’Italia, anche l’Umbria Tennis ha risposto presente. E ora è arrivato il momento del Master che prenderà il via il 23 settembre. In palio ci sono i titoli di Seconda categoria, di Terza categoria maschile e femminile, di Quarta categoria maschile e del doppio maschile di Terza, limitato al gruppo 4. In tutto sono state 11 le tappe in calendario e 21 i tornei disputati: 3 Open, sei di Quarta categoria, due di Terza maschile, cinque di Terza femminile e cinque di doppio maschile. Si parte con gli incontri di Quarta maschile, Terza femminile e maschile. Giudice arbitro del Master, Giancarlo Rosichetti.

