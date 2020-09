Pasticcio Diawara a Verona, la Roma presenta ricorso per la sconfitta 3-0 a tavolino

22 settembre 2020 a

"L’As Roma presenterà reclamo contro la decisione del giudice sportivo, che ha decretato la sconfitta per 0-3 dei giallorossi nella partita contro il Verona, conclusasi sabato 19 settembre con il risultato di 0-0". Lo ha annunciato il club giallorosso attraverso una nota. La Roma ha schierato sabato 19 settembre a Verona in campo il calciatore Amadou Diawara che non era all’interno della lista dei 25 giocatori consegnata alla Lega. Domenica 27 settembre la squadra di Fonseca giocherà all'Olimpico contro i campioni d'Italia della Juve. I giallorossi sono chiamati subito a invertire il trend di un inizio di stagione tutt'altro che felice.

