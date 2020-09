Roma, il giudice sportivo infligge la sconfitta a tavolino 3-0 a Verona per il pasticcio Diawara

22 settembre 2020 a

a

a

Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto la sconfitta per 3-0 a tavolino alla Roma per aver erroneamente schierato Amadou Diawara nella lista degli Under 22 pur avendo 23 anni nel match di sabato scorso contro il Verona. Il match del Bentegodi era finito sullo 0-0. Domenica 27 settembre i giallorossi saranno impegnati nel big match contro i campioni d'Italia della Juve all'Olimpico. Certo è che la nuova stagione per la squadra di Fonseca e soprattutto per la nuova proprietà guidata da Friedkin è iniziata davvero nel peggiore dei modi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.