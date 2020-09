Juve, il ritorno di Morata. Gioia social per Dybala e che duetti ai tempi con Pirlo! | VIDEO SKY

22 settembre 2020 a

"Che bello riaverti qui!". Paulo Dybala riaccoglie con entusiasmo Alvaro Morata alla Juventus. Con una storia su Instagram, la "Joya" dà il nuovo benvenuto all’attaccante spagnolo postando una foto di loro due abbracciati che festeggiano dopo un gol. Per l'ex Atletico e Real Madrid giornata di visite mediche, poi tornerà a vestire la maglia della Juventus. L’attaccante 27enne ha giocato con la Juve dal 2014 al 2016, e ha avuto come compagno anche l'attuale tecnico Andrea Pirlo. Ecco il video in cui i due segnavano insieme.

Sbarcato nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 settembre all’aeroporto di Caselle il giocatore ha poi raggiunto il J Medical per le visite di rito prima della firma del contratto che lo legherà nuovamente ai bianconeri.

