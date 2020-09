Un medico perugino nello staff della nazionale italiana di calcio

Andrea Valigi sarà il responsabile della nutrizione dell'Under 17 azzurra

22 settembre 2020 a

a

a

Un perugino entra a far parte dello staff sanitario della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il dottor Andrea Valigi, noto e apprezzato biologo nutrizionista e dottore agronomo, nei giorni scorsi ha ricevuto l’incarico di responsabile della nutrizione della Nazionale Under 17. Un riconoscimento frutto di un percorso professionale che lo ha visto imporsi per la particolare cura prestata alla qualità degli alimenti e agli aspetti psicologici. Valigi sostiene che il punto di partenza del percorso alimentare sia costituito dal cambiamento consapevole dell’approccio al cibo. Oltre a ciò, ritiene che un adeguato ed equilibrato utilizzo degli alimenti sia fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza la necessità di inutili sacrifici. Il nutrizionista perugino vanta già importanti esperienze nel mondo dello sport, con Rugby Perugia, Bartoccini Volley e Fiorentina Basket. Nella stagione che sta per iniziare condividerà l’esperienza della Nazionale Under 17 con il Rugby Viadana, una delle formazioni ‘top 10’ della massima competizione nazionale, sempre nel ruolo di responsabile della nutrizione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.