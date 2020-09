Coppa Italia Civ, Velini è secondo al Mugello

Il pilota di Assisi si fa onore nel terzo round della Pirelli Cup

22 settembre 2020 a

a

a

Due giornate di gare per Alessio Velini all’Autodromo Internazionale del Mugello, nel terzo round della Pirelli Cup, inserita nel programma della Coppa Italia CIV. Il pilota di Assisi era salito sul podio, sabato, dopo aver conquistato la seconda posizione in gara 1, è tornato in pista domenica per disputare gara 2 con l’obiettivo di sempre: lottare per la vittoria. Così come sabato Alessio è scattato dalla terza casella della griglia, in prima fila nella gara che ha avuto una durata di 7 giri. La sua partenza è stata buona e gli ha permesso di posizionarsi nelle prime posizioni. In pochi giri la gara ha preso la propria fisionomia, con i due Alessio, Velini e Terziani, a contendersi il gradino più alto del podio, mentre i loro avversari erano staccati di oltre otto secondi. Nei giri finali un calo di aderenza allo pneumatico posteriore impediva a Velini di tenere il passo del suo avversario, dovendosi accontentare di un comunque ottimo secondo posto. Si conclude quindi con un altro podio questo importante appuntamento del Mugello, nel quale Alessio Velini ha avuto modo non solo di dimostrare ancora una volta la propria competitività, ma anche di essere pronto per il finale di stagione che il 17 e 18 ottobre lo vedrà impegnato all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga nell’ultimo round del National Trophy 1000 SBK.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.