Milan sempre nel segno di Ibra, Bologna steso 2-0 grazie alla doppietta di Zlatan | VIDEO

La Serie A 2020-21 del Milan si apre proprio come si era chiusa la precedente. Nel segno del suo leader indiscusso, nonostante i 39 anni. Zlatan Ibrahimovic non è solo carisma fine a se stesso, tutt'altro. Lo svedese dal suo arrivo lo scorso gennaio ha portato gol, assist e ora fa girare alla grande tutta la squadra di Pioli. Alla prima di campionato contro il temibile Bologna dell'ex di turno Mihajlovic, Ibra sfodera una prestazione delle sue e con una doppietta regala i primi tre punti ai rossoneri.

Splendida la rete dell'1-0, realizzata su cross da sinistra di Theo Hernandez: l'attaccante ex Barça e Psg si alza sopra i difensori avversari e con una frustata di testa trafigge Skorupski. Nella ripresa il raddoppio su calcio di rigore perfetto, sull'angolo alto alla sinistra del portiere rossoblù. E il centravanti avrebbe potuto pure portarsi a casa il pallone della partita se nel finale non avesse spedito la sfera sopra la traversa dopo aver superato l'estremo difensore avversario. Alla fine applausi per tutti, ma standing ovation per super Ibra.

