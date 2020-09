Milan-Bologna 1-0, la sblocca Ibra con uno stacco di testa imperiale | VIDEO

21 settembre 2020 a

E' di Zlatan Ibrahimovic, sempre lui, il primo gol del campionato per il Milan. Lo svedese al 35' del primo tempo ha sbloccato la sfida di San Siro tra i rossoneri e il Bologna. Davvero splendida la rete di Ibra: cross da sinistra di Theo Hernandez e stacco imperiale del fuoriclasse trentanovenne, che ha schiacciato di testa e ha trafitto Skorupski proteso in tuffo.

Per Zlatan si tratta della prima rete in campionato alla sua quarta stagione complessiva in rossonero. Per quanto riguarda il Bologna da segnalare una occasione capitata in apertura di partita a Soriano. La sua conclusione da ottima posizione è terminata fuori di poco.

