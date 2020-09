Djokovic, quinto trionfo a Roma. Ma lui festeggia a metà: "E' un periodo strano per tutti" | VIDEO SKY

21 settembre 2020 a

a

a

Felicità e realismo. Questo appare dalle parole di Djokovic dopo il successo agli Internazionali d'Italia di tennis di Roma in finale contro l'argentino Schwartzmann. "È un periodo strano per tutti noi, voglio mandare un grande abbraccio a tutte le persone che stanno combattendo contro questo Coronavirus - ha spiegato il numero uno al mondo al termine del match -. Voglio ringraziare anche tutti i tifosi che sono venuti qui, nonostante la pioggia. Complimenti a Diego, ha avuto una splendida settimana e gli auguro il meglio per la stagione, già a Parigi. Grazie al mio team, che mi sostiene nei momenti belli e difficili. Ci vediamo il prossimo anno". Djokovic ha trionfato al Foro Italico per la quinta volta in carriera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.