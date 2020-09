Eleonora Boi incinta, la gioia social insieme a Danilo Gallinari con il pancione in bella vista | FOTO

21 settembre 2020 a

L’ala degli Oklahoma City Thunder Danilo Gallinari presto papà. Lo ha annunciato la fidanzata del 32enne campione, Eleonora Boi, dal suo account Instagram. "L’inizio di un fantastico viaggio", la didascalia scelta per commentare il lieto evento sotto una foto con il pancione in bella vista.

Proprio per questo la giornalista Mediaset si è lasciata scappare anche la battuta: "Non proprio l'inizio", ha aggiunto. Gallinari è ormai una certezza in Nba, quest'anno i Thunder sono arrivati fino ai play off dove sono stati però eliminati dagli Houston Rockets. A causa della gravidanza il matrimonio tra i due è stato quindi per il momento rinviato.

