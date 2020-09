Bomba sul Tour de France, sospetto doping per la squadra di Nairo Quintana

21 settembre 2020 a

Aperta un’inchiesta preliminare per sospetto doping da parte della procura di Marsiglia su una squadra che ha partecipato al Tour de France, concluso domenica 20 settembre a Parigi con il trionfo dello sloveno Tadej Pogacar. Il procuratore Dominique Laurens ha parlato di "scoperta di numerosi prodotti tra cui medicine e soprattutto un metodo che può essere qualificato come dopante". Secondo la stampa francese ad essere perquisito sarebbe stato il team Arkea-Samsic del colombiano Nairo Quintana. Per quanto riguarda la classifica finale, Pogacar si è imposto davanti al connazionale Roglic dopo la meravigliosa rimonta concretizzatasi nella cronoscalata di sabato 19.

