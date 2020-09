Milan-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv: torna Rebic a supporto di Ibra

21 settembre 2020 a

a

a

Consueto 4-2-3-1 per il Milan nel match valevole per la prima giornata di Serie A contro il Bologna in programma lunedì 21 settembre alle 20,45 a San Siro, aperto a mille spettatori. Bennacer e Kessie saranno i perni di centrocampo, Gabbia confermato in difesa al fianco di Kjaer. Davanti Ibrahimovic unica punta supportato da Castillejo, Calhanoglu e Rebic, titolare dopo l'assenza in Europa League per squalifica. Intanto Rafael Leao, terminata la quarantena, è tornato a Milanello. Ne ha dato conferma lo stesso attaccante portoghese (assente contro il Bologna, al pari di Conti, Romagnoli e Musacchio), pubblicando una story sul proprio profilo Instagram dal centro sportivo rossonero. Dall'altra parte Mihajlovic, ex di turno, si affida a Palacio con alle spalle Orsolini, Soriano e Barrow. Probabili formazioni, Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. Il match è visibile su Sky Serie A, canale 202.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.