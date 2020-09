Inter, Messi saluta Vidal: "Ci rincontreremo di sicuro". E i tifosi nerazzurri tornano a sognare Leo | FOTO

21 settembre 2020 a

"Ci rincontreremo, di sicuro”. Sono bastate queste parole per scatenare di nuovo il sogno dei tifosi dell'Inter di poter presto vedere Leo Messi con la maglia nerazzurra. L'argentino ha salutato via social Arturo Vidal, prossimo giocatore alla corte di Antonio Conte e le sue dichiarazioni su Instagram hanno senza dubbio fatto clamore. Il cileno lunedì 21 settembre ha firmato il contratto che lo lega per due stagioni all'Inter e Messi ha voluto riservare un pensiero nei confronti del centrocampista ormai ex compagno al Barcellona.

"Ti conoscevo solo perché ci eravamo affrontati da avversari e mi sei sempre sembrato un fenomeno. Ma poi ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente e mi hai sorpreso ancora di più. Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tante cose e ti sei fatto notare molto. Mancherai allo spogliatoio Arturo. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova tappa nel tuo nuovo club. Ci rincontreremo, di sicuro". E così i tifosi dell'Inter ricominciano a sognare il grande colpo.

