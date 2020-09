Loco Bielsa, lezione di calcio in conferenza stampa: "Un risultato di vantaggio si difende così" | VIDEO

21 settembre 2020 a

Una sconfitta per 4-3 in casa dei campioni d'Inghilterra del Liverpool e una vittoria interna con lo stesso punteggio contro il Fulham. Insomma, il Leeds di Marcelo "El Loco" Bielsa in queste prime due giornate dopo il ritorno in Premier ha regalato spettacolo ai propri tifosi e non solo. L'allenatore del Leeds nel post partita con il Fulham si è soffermato con i giornalisti e ha regalato una lezione di calcio. Alla domanda se il tecnico abbia avuto la tentazione sul 4-1 di mettere 10 uomini dietro alla linea del pallone, il "Loco" ha risposto così: "Il risultato non si conserva cedendo il pallone, ma continuando a fare quello che ti ha consentito di portarti su quel punteggio", ha affermato. Il video da "gazzetta.it".

Bielsa lezione di calcio

Il tecnico ha quindi poi parlato del match: "E' stata una partita difficile, era difficile per noi difendere e attaccare ed è stato difficile per noi imporre il nostro stile ai nostri avversari. Nella ripresa, dopo il 4-1, hanno ridotto il punteggio in poco tempo - ha aggiunto Bielsa - ma è stato perché hanno giocato bene e non perché noi non abbiamo giocato male. Da quel momento in poi abbiamo giocato bene ed è una grande vittoria".

