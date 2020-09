Podismo, Lilly Agabiti new entry nelle classifiche di maratona e ultra

A Policoro ha portato a termine la sua trecentesima gara per la gioia dell'Amatori Terni

Dopo dieci anni dall' inizio dell'avventura nel podismo, più precisamente nel “mondo delle lunghe” di Carolina Agabiti, con i colori dell'Amatori Podistica Terni, il traguardo delle 300 maratone e ultra. Nel febbraio del 2010, con al fianco l’inseparabile “Maestro” Giuliano Gennari partecipa alla edizione 8 “Maratona sulla sabbia” a San Benedetto del Tronto, piazzandosi tra le prime 10 donne su un totale di 19. Raggiunge il traguardo delle 50 gare portate a termine tra maratone ed ultra, guadagnandosi l’onore di entrare a far parte del “Club Super Marathon Italia” (CSMI), il 13 gennaio 2013, allo scoccare di soli TRE ANNI di gare, partecipa alla “Maratona della Pace sul Lamone”. La “Lilly dalle treccine bionde” si guadagna lo scudetto delle “100” alla Maratona di Roma il 22 marzo 2015 tagliando il traguardo a 4:51:21. Carolina, per tutti Lilly, dà una sferzata e il 12 novembre 2016, a Verona, cambia lo scudetto delle 100 con quello delle 150. Sono trascorsi 17 mesi e ricambia ancora lo scudetto con quello delle “200”: è il 15 aprile 2018 e si trova a Rieti per partecipare alla “Terza 50Km del Centro Italia”. Carolina sembra indistruttibile, nel 2018 ha accumulato 49 gare, tra maratone ed ultra e nel 2019 ne concluderà altre 47 (contro le poco più di una decina del 2010), cosicché è già ora di cambiare il vecchio scudetto della CSMI con quello delle “250”. Ci ritroviamo sempre a Rieti, il 20 aprile 2019 e sta partecipando alla seconda gara di un “POKER di MARATONE”. Lei e l’inseparabile “Maestro”, giunti al traguardo all’unisono, svolgono quello che ormai da tutti è divenuto un “rituale”, lo scambio delle medaglie tra l’una e l’altro e poi la consegna dello scudetto, da lui precedentemente conquistato, che sta ad indicare la gara Nr. 250. Purtroppo l'ìinizio del 2020 comincia male a causa del COVID: molte gare vengono via via annullate ma riesce a correre “L’ACEA Maratona di San Valentino” la sua numero 291. Il traguardo delle “300” che la vedrebbe entrare nell’olimpo della classifica mondiale accanto a nomi stellari come il tedesco Christian Hottas (2.845), l’americana Larry Macon, (2.238), i suoi carissimi amici italiani Vito Piero ANCORA (1.272) e Angela GARGANO (1.000), si fa sempre più lontano! Finalmente dopo sei mesi di lockdown a Rieti si ricomincia con un tris di maratone; per concludere le sospirate “300” il 12 settembre a Policoro (MT) durante la “Italian Ultra Marathon Festival”, porta a termine ben sei maratone in sei giorni, proprio quelle che mancavano! Finalmente si ricomincia: ora si va verso altri traguardi e Carolina vuole raggiungerli tutti.



