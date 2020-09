Kulusevski, Bonucci e il solito CR7, la Juve di Pirlo inizia con il piede giusto: 3-0 alla Samp

20 settembre 2020 a

Inizia con il piede giusto il campionato della Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri all'Allianz Stadium per la prima giornata di Serie A hanno liquidato la Sampdoria di Claudio Ranieri con un netto 3-0. A sbloccare l'incontro nel primo tempo dopo 15' circa un bel sinistro a giro di Kulusevski, all'esordio con la maglia della Juve insieme al giovane Frabotta e allo statunitense McKennie. Nella ripresa, nella parte conclusiva del match, la squadra di Pirlo ha arrotondato il punteggio grazie alle reti di Bonucci e del solito Cristiano Ronaldo. Per la Juve dunque inizio con il piede giusto, in attesa di impegni più probanti. Già dal turno prossimo i bianconeri dovranno far visita alla Roma.

