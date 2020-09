Falcinelli, riscatto dopo la serataccia in Champions: l'ex Grifo fa doppietta in 45' con la sua Stella Rossa

20 settembre 2020 a

a

a

Pronto riscatto per Diego Falcinelli con la sua Stella Rossa. L'ex attaccante del Perugia, dopo la serataccia nel preliminare di Champions League contro l'Omonia Nicosia in cui ha sbagliato uno dei rigori decisivi costati l'eliminazione alla squadra di Stankovic, domenica 20 settembre ha firmato una doppietta già nel primo tempo contro il Vozdovac nel 3-0 con il quale si sono chiusi i primi 45'. Per Falcinelli due gol intervallati dal timbro di Gavric. La Stella Rossa guida il campionato a punteggio pieno dopo otto partite, con sei lunghezze di vantaggio sui rivali di sempre del Partizan Belgrado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.