Juve, niente Suarez "l'italiano". Paratici spiega: "Non ci sono i tempi per ottenere la cittadinanza"

Luis Suarez non verrà alla Juventus. Lo ha annunciato Fabio Paratici prima del match con la Sampdoria. "Va tolto dalla lista, i tempi burocratici per ottenere la cittadinanza sono superiori alla data di scadenza di mercato e della lista Champions - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -. Non è stato vicino, quando ci è stata prospettata l’opportunità Suarez l’abbiamo valutata. È un grandissimo giocatore, ma non è stato possibile prendere in tempo la cittadinanza quindi alla fine non è stato vicino".

Chissà se davvero è andata così, ci si chiede a questo punto la motivazione e l'opportunità che ha spinto il Pistolero ad acquisire il passaporto italiano proprio in questi ultimi giorni sostenendo l'esame all'Università per Stranieri di Perugia.

