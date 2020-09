Supercoppa, la Sir perde al tie break con Modena ma è in finale

Venerdì al palasport di Verona incontrerà la Lube Civitanova che si è imposta su Trento al Golden Set

Vince Modena al tie break ma la Sir volley è in finale di Supercoppa. La squadra di casa è partita forte e si è portata sul 2-0 grazie ai parziali 25-22 e 25-20. Poi la reazione della squadra di Heynen che ha vinto il terzo set 25-14 e pure il quarto 28-26. A questo punto con la qualificazione in tasca si è comunque andati al quinto set dove Modena si è imposta 15-12. Ora la finalissima di Supercoppa in programma venerdì sera alle 21.30 al Palasport di Verona. Di fronte, ancora una volta, la Sir Perugia e la Lube Civitanova che si è imposta al Golden set dopo aver vinto 3-2 con Trento.

