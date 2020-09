Frabotta titolare nella Juve: chi è il giovane terzino sinistro. Tutto sul giocatore scelto da Pirlo contro la Samp

20 settembre 2020 a

Subito sorpresa nel primo undici iniziale schierato da Andrea Pirlo all'esordio in Serie A. Contro la Sampdoria infatti sulla fascia sinistra la Juventus, al posto dell'infortunato Alex Sandro, schiererà il giovane Gianluca Frabotta. Classe 1999, nella scorsa stagione Frabotta ha militato nella Juve Under 23, vincendo peraltro la Coppa Italia Serie C. Il terzino sinistro ha comunque già debuttato nella massima serie, contro la Roma nell'ultimo turno del campionato passato. Frabotta nasce a Roma e calcisticamente si forma nel vivaio del Bologna, che nota il ragazzo nel Savio Calcio (società dilettante capitolina) scommettendo su di lui a 15 anni. I rossoblù, nel 2018-19, lo spediscono prima al Renate e nei successivi 6 mesi al Pordenone, in entrambi i casi in Serie C: con i friulani, colleziona 7 presenze aiutando i neroverdi a centrare la storica promozione in B. Frabotta finisce alla Juve nell'estate 2019, agli ordini di Pecchia nella squadra Under 23. Ora la scelta importante di Pirlo, che nella prima da tecnico bianconero si è affidato alla giovane promessa.

