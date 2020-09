Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Pirlo sorprende subito e lancia Frabotta titolare

20 settembre 2020 a

a

a

Clamorosa sorpresa nell'undici iniziale della Juventus che alle 20,45 di domenica 20 settembre affronterà la Sampdoria, per la prima giornata di Serie A. Il nuovo tecnico Andrea Pirlo sceglie infatti il giovane Frabotta nel ruolo di esterno a sinistra nel 3-5-2 schierato di fronte ai blucerchiati. Frabotta è stato preferito a De Sciglio nella sostituzione dell'infortunato Alex Sandro. Per il resto da segnalare a centrocampo il debutto dello statunitense McKennie. Davanti Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Dall'altra parte Ranieri preferisce un atteggiamento prudente: 4-5-1 con Bonazzoli unica punta. Panchina per Quagliarella. Formazioni ufficiali. Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Rabiot, McKennie, Frabotta; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; De Paoli, Thorsby, Ekdal, Leris, Jankto; Bonazzoli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.