Serse Cosmi, relax in Salento con Mastandrea e Sangiorgi: "Ognuno sogna di poter essere l'altro" | FOTO

Tempo di relax per Serse Cosmi. L'ex allenatore del Perugia, anche lui sfortunato protagonista nell'annata disastrosa del Grifo culminata nella retrocessione in Serie C, ha pubblicato su Instagram una foto in cui è immortalato in Salento insieme all'attore Valerio Mastandrea e al cantante Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, vero padrone di casa nella sua terra.

"In realtà un attore, un allenatore ed un musicista sono un’unica persona in cui ognuno sogna di poter essere l’altro", ha scritto Cosmi nella didascalia che accompagna l'immagine. Per Serse Cosmi dunque un settembre di serenità davanti a un mare straordinario come quello del Salento. Il miglior modo per dimenticare una stagione che sportivamente parlando si è rivelata una delusione irripetibile.

