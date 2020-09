Matteo Renzi, il figlio Francesco nuovo attaccante della Pistoiese: "Si distingue per cifra tecnica e nel gioco aereo"

20 settembre 2020 a

La Pistoiese ha ingaggiato Francesco Renzi, il figlio del leader di Italia Viva Matteo. "La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Francesco Renzi. Giovane di serie in addestramento tecnico, è stato tesserato per il club orange fino al 30 giugno 2021. Classe 2001, ha compiuto 19 anni lo scorso 11 maggio. Nel biennio 2018/20 ha militato nella Primavera dell’Udinese facendo registrare 26 presenze tra campionato e coppa, dopo essersi precedentemente distinto nelle fila della formazione toscana dell’Affrico", spiega il club in una nota. "L’attaccante si allenava agli ordini di Nicolò Frustalupi fin dai primi giorni della preparazione. Ben strutturato fisicamente (è alto 185 centimetri), con buoni piedi, si distingue per cifra tecnica e nel gioco aereo. Può essere impiegato come prima e seconda punta", conclude il club. La Pistoiese giocherà nel girone A di Serie C. Prima giornata domenica 27 settembre.

