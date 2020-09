Juventus-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pirlo si affida a De Sciglio

20 settembre 2020 a

Debutto in campionato domenica 20 settembre per i campioni d'Italia della Juventus. I bianconeri del neo tecnico Andrea Pirlo se la vedranno contro la Samp di Claudio Ranieri, con fischio d'inizio alle 20,45. Per quanto riguarda le probabili formazioni, Pirlo sceglie De Sciglio nel ruolo di terzino sinistro, al posto dell'infortunato Alex Sandro. Tribuna per Luca Pellegrini, destinato a lasciare Torino. Per il resto 3-5-2 con Cristiano Ronaldo-Kulusevski coppia in attacco. Rabiot e Ramsey titolari in mezzo al fianco di Bentancur. Dall'altra parte Ranieri si affida al 4-4-2, il tandem offensivo sarà composto da Quagliarella e Bonazzoli. La partita è visibile su Sky Sport Uno, canale 201.

