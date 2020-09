Il Milan e l'idea scudetto. Pioli non dice no: "Intanto continuiamo a crescere". E svela il suo motto

20 settembre 2020 a

Milan con l'idea scudetto? Il tecnico Stefano Pioli non dice di no. "Se il Milan può lottare per lo scudetto? Non lo so, in questo momento è difficile rispondere a tali domande, noi dobbiamo pensare a continuare a crescere e a migliorare". Queste le sue parole alla vigilia della partita contro il Bologna. "I pronostici sono fatti spesso per essere smentiti - ha aggiunto Pioli - Ora cerchiamo di affrontare bene la prima gara di campionato". Poi ha svelato il suo motto per l'inizio della stagione: "Mai arrendersi e migliorarsi sempre. Il nostro obiettivo è migliorare la scorsa stagione, questo sì, il campo poi dirà a che livello siamo arrivati".

