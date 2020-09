MotoGp, vittoria di Vinales. Dovizioso ottavo ma resta leader. Cadono Bagnaia, Rossi e Morbidelli | VIDEO SKY

20 settembre 2020 a

La Yamaha di Maverick Vinales ha vinto il Gp dell’Emilia Romagna di MotoGp. Lo spagnolo si è imposto sull’iberico Joan Mir e sul francese Fabio Quartararo. Per Vinales è l’ottava vittoria in Moto Gp. Quartararo tuttavia è stato costretto a cedere la terza posizione a Pol Espargarò, giunto quarto, per via del long lap penalty del pilota Petronas. Peccato per Bagnaia che sfiora la vittoria a Misano, cadendo a 7 giri dal termine quando era al comando della gara.

Tante altre cadute in avvio: Rossi alla 4, Morbidelli e Aleix Espargaro alla 8. I due piloti italiani rientrano in pista, ma il Dottore a 11 giri dal termine decide di tornare ai box e fermarsi. Al quinto posto Oliveira, seguito da Nakagami e Alex Marquez. Poi Dovizioso chiude ottavo, Morbidelli nono e Petrucci decimo. Monopolio alla Spagna nel Gp italiano, non succedeva da Silverstone 2019 con Rins, Marc Marquez e Vinales. Questa la classifica generale: 1. Andrea Dovizioso (Ita) 84 punti, 2. Fabio Quartararo (Fra) 83, 3. Maverick Vinales (Esp) 83, 4. Joan Mir (Esp) 80, 5. Franco Morbidelli (Ita) 64, 6. Jack Miller (Aus) 64, 7. Takaaki Nakagami (Jpn) 63, 8. Miguel Oliveira (Por) 59, 9. Valentino Rossi (Ita) 58, 10. Pol Espargaro (Esp) 57.

