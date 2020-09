Moto3, il riscatto di Fenati: trionfo a Misano due anni dopo il folle gesto del freno toccato a Manzi | VIDEO SKY

20 settembre 2020 a

a

a

Romano Fenati con la Husqvarna, grazie ad un sorpasso negli ultimi metri prima del traguardo, si impone nel Gp dell’Emilia Romagna in Moto3 sul circuito di Misano. Il 24enne di Ascoli ha preceduto sul traguardo l’altro italiano Celestino Vietti sulla Ktm dello Sky Racing Tean, staccato di appena 36 millesimi, terzo posto per il giapponese Ai Ogura della Honda in ritardo di 121 millesimi. Ottavo posto per l’altro italiano Andrea Migno. Fenati dunque torna a vincere a Misano a due anni di distanza dal folle gesto sempre su questa pista, quando in pieno rettilineo toccò il freno della moto di Manzi. Un gesto che gli costò una pesante squalifica. Domenica 20 settembre per lui è la giornata del riscatto. Doppietta italiana nel Gp dell’Emilia Romagna e della riviera di Rimini anche in Moto2. Enea Bastianini si è infatti imposto davanti a Luca Bezzecchi, terzo il britannico Sam Lowes, mentre ha chiuso al quarto posto Luca Marini, fratello di Valentino Rossi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.