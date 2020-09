E' di Castrovilli il primo gol della Serie A 2020-21, la Fiorentina stende il Toro 1-0 | VIDEO

19 settembre 2020 a

E' di Castrovilli il primo gol del campionato di Serie A 2020-21. Il giovane centrocampista ha infatti deciso con una rete nel finale l'anticipo delle 18 di sabato 19 settembre tra Fiorentina e Torino, valevole per la prima giornata. I viola hanno trovato la rete della vittoria proprio a un quarto d'ora dalla fine con Castrovilli, servito da Federico Chiesa. Il video ripreso dal sito "sportface.it".

Un successo meritato per la squadra di Iachini, sempre padrona del gioco e che ha sciupato diverse occasioni. Da segnalare un gol annullato all'ex Inter Biraghi per fuorigioco a inizio ripresa. Poco incisivi i granata di Giampaolo, quasi mai pericolosi. Nel prossimo turno la Fiorentina sarà di scena a San Siro contro l'Inter, Toro in casa contro l'Atalanta.

