Super Giorgis, medaglia d'oro ai campionati italiani juniores: il suo martello vola a 67,76 metri

Medaglia d'oro ai campionati italiani juniores per Gregorio Giorgis, tesserato dell'Atletica Libertas di Città di Castello. Nella massima competizione nazionale di categoria, il diciassettenne martellista tifernate è stato autore di un lancio a 67,76 metri, che gli ha permesso di conquistare il gradino più alto del podio. "Una grande soddisfazione, che premia gli indiscutibili meriti di Gregorio e l’impegno con cui si allena per migliorarsi costantemente, ma anche il lavoro dell’allenatore Lorenzo Campanelli e di tutta la società”, sottolinea il presidente dell’Atletica Libertas Ugo Tanzi. L’affermazione di Grosseto si colloca nel solco delle prestazioni importanti che hanno segnalato Giorgis all’attenzione generale, come il recente quinto posto ai Campionati italiani assoluti, nei quali ha duellato alla pari con i veterani del lancio del martello, campioni con alle spalle la partecipazione alle Olimpiadi e alle massime manifestazioni internazionali. Palcoscenici sui quali si affaccerà presto anche Giorgis, che detiene la settima prestazione di sempre a livello italiano nella categoria juniores e che, grazie ai propri risultati, gareggerà ai prossimi Campionati europei e mondiali di lancio del martello.

