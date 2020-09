Pole di Vinales a Misano, Bagnaia quinto primo italiano. Settimo e ottavo posto per Rossi e Morbidelli

19 settembre 2020 a

Maverick Vinales su Yamaha conquista la pole position nelle qualifiche del Gp dell’Emilia Romagna nella classe MotoGp. Sul circuito di Misano Adriatico lo spagnolo chiude col tempo di 1’31"077 davanti a Jack Miller, Ducati Pramac, +0"076, e a Fabio Quartararo, Yamaha Petronas in ritardo di 0"145. Quarto tempo e seconda fila per Pol Espargaro, su Ktm che precede Francesco Bagnaia, Ducati Pramac, e Brad Binder ancora su Ktm. Settimo tempo per il "Dottore" Valentino Rossi su Yamaha, ottavo Franco Morbidelli, Yamaha Petronas, nono e decimo posto per le Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso. Dalle 14 di domenica 20 settembre la gara.

