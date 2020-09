Delusione Berrettini, Ruud vince in tre set e va in semifinale a Roma: fuori tutti gli azzurri

19 settembre 2020 a

Grande delusione per Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia di tennis al Foro Italico di Roma. L'azzurro infatti è stato battuto dal norvegese Ruud con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6 (5), dicendo addio al torneo ai quarti di finale. Berrettini ha vinto il primo set poi ha subito però la rimonta del giovane norvegese, fino al tie break fatale nella partita decisiva, quando l'azzurro era in vantaggio per 5-3. Da qui il crollo, fino al 7-5 per Ruud, che vola dunque in semifinale. Per gli italiani un'autentica beffa, visto che da questo punto in poi saranno ammessi anche i tifosi al Foro Italico. Dentro la gente, fuori gli azzurri.

