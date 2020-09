Torna la serie A con Fiorentina-Torino e Verona-Roma. Le probabili formazioni e dove vederle in tv

19 settembre 2020 a

Torna sabato 19 settembre il campionato di Serie A. In campo Fiorentina-Torino alle 18 e alle 20,45 Hellas Verona-Roma. Per quanto concerne le probabili formazioni, Viola senza il neo acquisto Amrabat squalificato e Pulgar infortunato. Bonaventura dall'inizio, con Biraghi e Chiesa esterni, in attacco Kouame e Ribery. Dall'altra parte il Toro si presenta con Berenguer trequartista e Linetty in mezzo al campo. Davanti Zaza-Belotti. Diretta esclusiva in tv su Sky, canale 251. Nella partita della sera Hellas Verona con il 3-4-2-1, con Ilic e Tupta alle spalle di Di Carmine. Per i giallorossi formazione influenzata pure dalle dinamiche di mercato. Fonseca quindi costretto a mettere in panchina Dzeko, vicino ormai alla Juve. Titolari sugli esterni Karsdorp e Spinazzola. Tra i pali Mirante è favorito su Pau Lopez. Cristante in difesa. Panchina anche per l'ex di turno Kumbulla. Diretta tv su Dazn.

