Supercoppa, Sir volley a Modena a caccia della finale

Si riparte dal 3-0 dell'andata, cosa deve fare Perugia per evitare il Golden set

Seduta di allenamento stamattina al PalaBarton, poi nel pomeriggio partenza alla volta di Modena. È questo il sabato della Sir Safety Conad Perugia, giorno di vigilia della semifinale di ritorno della Del Monte Supercoppa in programma domani (fischio d’inizio alle ore 18:00 e diretta web su Eleven Sport) al PalaPanini contro i padroni di casa della Leo Shoes Modena. Si gioca per un posto nella finalissima del 25 settembre di Verona, si gioca, pur se la stagione è appena iniziata, già per un obiettivo importante, si gioca per proseguire la corsa verso il primo trofeo dell’anno. In virtù della sfida d’andata, i Block Devils staccheranno il pass per la finale vincendo con qualsiasi punteggio o perdendo al tie break, in caso di vittoria di Modena 3-0 o 3-1 sarà il Golden Set al 15 a decidere. In virtù di questo, ed in considerazione anche del grande equilibrio che ha regnato per larghi tratti nella partita di sette giorni fa al PalaBarton, non ci sono calcoli da fare in casa bianconera, ma al contrario, come detto anche ieri da Max Colaci, bisogna scendere in campo fin dal primo pallone con il giusto approccio e la giusta aggressività per andare alla ricerca della vittoria. La squadra ha lavorato con cura e qualità in settimana agli ordini di coach Heynen, cercando di migliorare situazioni di gioco ed affinità tra i reparti e studiando tutte le contromisure al sistema tattico ed agli attaccanti avversari. Il tecnico belga sembra orientato a confermare i sette della partita d’andata con Travica in regia in diagonale con il canadese Vernon-Evans, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero. Modena, come accaduto a Perugia sette giorni fa, avrà disponibile il 25% della capienza del PalaPanini e dunque potrà contare anche sull’appoggio del proprio pubblico, suppur ridotto, per provare a ribaltare le cose. Coach Giani potrebbe confermare lo startin seven che ha iniziato al PalaBarton rinunciando inizialmente a Vettori e spedendo in campo al fischio d’inizio Christenson al palleggio, Karlitzek opposto, Mazzone e Stankovic centrali, Petric e Lavia schiacciatori di posto quattro e Grebennikov a guidare la seconda linea.

PROBABILI FORMAZIONI:

LEO SHOES MODENA: Christenson-Karlitzek, Stankovic-Mazzone, Petric-Lavia, Grebennikov libero. All. Giani.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Vernon-Evans, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Luca Sobrero - Andrea Pozzato



