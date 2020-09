Musetti, altra impresa al Foro Italico: batte anche Nishikori e vola agli ottavi

17 settembre 2020 a

a

a

Un black out elettrico alla fine del secondo set non ha frenato Lorenzo Musetti, autore di un'altra impresa al Foro Italico. Il giovane tennista di Carrara, dopo aver superato a sorpresa al primo turno lo svizzero Stan Wawrinka, ha sconfitto contro ogni pronostico anche il giapponese Nishikori, numero 35 del mondo ma un passato da top ten, conquistando così gli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia. Primo set vinto con autorevolezza con il punteggio di 6-3, poi la partita si è riequilibrata nel secondo parziale, fino al 4-4, 30-15 servizio Nishikori, quando per un black out elettrico sul campo centrale il match è stato interrotto per qualche minuto. Alla ripresa Musetti non ha sbagliato nulla, chiudendo l'incontro e ottenendo così la qualificazione agli ottavi di finale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.