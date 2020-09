Musetti fa ancora sognare a Roma, è avanti su Nishikori ma un black out elettrico lo interrompe sul 6-3, 4-4

17 settembre 2020 a

Lorenzo Musetti fa ancora sognare al Foro Italico. Agli Internazionali d'Italia di tennis a Roma, il giovane di Carrara, dopo aver superato al primo turno lo svizzero Wawrinka sovvertendo tutti i pronostici, è in vantaggio anche nel match dei sedicesimi di finale contro il giapponese Nishikori, numero 35 del mondo ma in passato pure in top ten. Musetti è avanti di un set per aver vinto il primo con il punteggio di 6-3 e nel secondo parziale è in piena lotta. Partita equilibrata interrotta sul 4-4 e 30-15 su servizio Nishikori. Lo stop è dovuto a un black out elettrico sull'impianto centrale del Foro Italico.

